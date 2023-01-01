Забивайте пенальті, щоб виграти англійський футбольний турнір! Penalty Shooters включає 32 реальні команди, включаючи Сток Сіті, Манчестер Юнайтед і Вулвергемптон. У нападі ви повинні чекати відповідного моменту, щоб ударити по м’ячу з ідеальним прицілом. Як воротар, ви можете стрибнути до м'яча!

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