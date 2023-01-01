Використовуйте свою велику голову, щоб забити м'яч у ворота! Heads Arena: Soccer All Stars дозволяє грати за 13 команд світового класу з видатними футбольними головами. Ви можете змагатися в одиночних поєдинках, поєдинках 1 на 1 або 2 на 2. У цій головній футбольній грі ви можете вибрати свій улюблений футбольний клуб і спробувати виграти турнір!

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