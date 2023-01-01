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Match Arena

Match Arena

poki.com

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Match Arena — це весела багатокористувацька гра-головоломка «три в ряд» на HTML5, створена The Pew Pew. У кожному матчі ви будете протистояти іншим гравцям з усього світу! Досягніть певної цілі, щоб виграти всіх, спостерігаючи за суперником у реальному часі. Однак у вашій грі «три в ряд» ви матимете лише певну кількість ходів, тому використовуйте їх з розумом! Управління: миша - клацніть, щоб поміняти плитки та зібрати три в ряд! Про творця: Match Arena створена The Pew Pew.

Вебсайт: poki.com

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