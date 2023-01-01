Почніть грати в Candy Crush Saga сьогодні – легендарну гру-головоломку, яку люблять мільйони гравців у всьому світі. Зіграно понад трильйон рівнів, ця мила гра-головоломка «три в ряд» є однією з найпопулярніших мобільних ігор усіх часів! Перемикайте та поєднуйте цукерки в цій смачній пригодницькій головоломці, щоб перейти на наступний рівень і отримати відчуття солодкої перемоги! Вирішуйте головоломки за допомогою швидкого мислення та розумних рухів і отримуйте нагороду смачними веселковими каскадами та смачними комбінаціями цукерок! Плануйте свої рухи, зіставляючи 3 або більше цукерок поспіль, мудро використовуючи прискорювачі, щоб подолати додаткові липкі головоломки! Вибухніть шоколад і збирайте солодкі цукерки на тисячах рівнів, і ви гарантовано захочете ще більше!

Вебсайт: king.com

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