WebCatalog

Candy Crush Saga

Candy Crush Saga

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Грати онлайн

Вебсайт: king.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Candy Crush Saga» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Почніть грати в Candy Crush Saga сьогодні – легендарну гру-головоломку, яку люблять мільйони гравців у всьому світі. Зіграно понад трильйон рівнів, ця мила гра-головоломка «три в ряд» є однією з найпопулярніших мобільних ігор усіх часів! Перемикайте та поєднуйте цукерки в цій смачній пригодницькій головоломці, щоб перейти на наступний рівень і отримати відчуття солодкої перемоги! Вирішуйте головоломки за допомогою швидкого мислення та розумних рухів і отримуйте нагороду смачними веселковими каскадами та смачними комбінаціями цукерок! Плануйте свої рухи, зіставляючи 3 або більше цукерок поспіль, мудро використовуючи прискорювачі, щоб подолати додаткові липкі головоломки! Вибухніть шоколад і збирайте солодкі цукерки на тисячах рівнів, і ви гарантовано захочете ще більше!

Вебсайт: king.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Candy Crush Saga». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Candy Crush Jelly Saga

Candy Crush Jelly Saga

king.com

Candy Crush Soda Saga

Candy Crush Soda Saga

king.com

Mahjong Sweet Connection

Mahjong Sweet Connection

poki.com

Blossom Blast Saga

Blossom Blast Saga

king.com

Catch the Candy

Catch the Candy

poki.com

Match Arena

Match Arena

poki.com

Farm Heroes Saga

Farm Heroes Saga

king.com

Sugar, Sugar 3

Sugar, Sugar 3

poki.com

Unblock It

Unblock It

poki.com

Pet Rescue Saga

Pet Rescue Saga

king.com

Pop It vs Spinner

Pop It vs Spinner

poki.com

Sweet World

Sweet World

poki.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності