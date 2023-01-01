Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Farm Heroes Saga» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Farm Heroes Saga від виробників Candy Crush Soda Saga та Bubble Witch 2 Saga! Єнот Ренсід намагається зіпсувати дорогоцінні сільськогосподарські угіддя, по дорозі викрадаючи якомога більше врожаю. Ви об’єднаєтеся з Героями ферми, допоможете зібрати врожай і врятувати ситуацію? Зіграйте через сотні рівнів перемикання та підбору веселого фермерства, щоб дізнатися! Візьміть участь у цій фантастичній сазі поодинці або пограйте з друзями, щоб побачити, хто набере найбільшу кількість очок!

Вебсайт: king.com

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