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Pet Rescue Saga

Pet Rescue Saga

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Вебсайт: king.com

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Від творців Candy Crush Saga та Farm Heroes Saga King представляє Pet Rescue Saga! Поєднайте два або більше блоків одного кольору, щоб пройти рівень і врятувати домашніх тварин! Ваше завдання — створити відповідники та звільнити домашніх тварин, але пам’ятайте — кількість ходів обмежена, тому плануйте їх ретельно. Ваші навички розгадування головоломок будуть перевірені годинами веселощів зі складанням кубиків! Випробуйте себе в цій загадковій сазі самостійно або зіграйте з друзями, щоб побачити, хто отримає кращий результат!

Вебсайт: king.com

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