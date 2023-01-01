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Candy Crush Soda Saga

Candy Crush Soda Saga

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Вебсайт: king.com

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Від творців легендарної Candy Crush Saga – Candy Crush Soda Saga! Унікальні цукерки, більш божественні відповідні комбінації та складні режими гри, наповнені фіолетовою содовою та веселощами! Ця апетитна пригодницька головоломка миттєво втамує вашу спрагу розваги. Приєднуйтесь до Кіммі в її захоплюючій подорожі, щоб знайти Тіффі, перемикаючись і підбираючи свій шлях у нових вимірах магічного ігрового процесу. Візьміть участь у цій сазі Sodalicious Saga поодинці або пограйте з друзями, щоб побачити, хто отримає найвищий бал! Щомісячні оновлення сезону пропонують вам унікальні квести та захоплюючий ігровий процес! Виконуйте квести, щоб проходити через Season Pass, отримуючи нагороди та прискорювачі, які допоможуть вам у вашій сазі. Продемонструйте свою змагальну сторону в Episode Race! Змагайтеся з іншими гравцями, щоб побачити, хто швидше пройде рівні та найшвидше просувається. Або працюйте в команді в ігровому режимі «4 в ряд», де гравці працюють разом за нагороди Sodalicious!

Вебсайт: king.com

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