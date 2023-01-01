У місті з’явився новий гравець, желейна королева, що ворушиться, похитується, і вона тут, щоб кинути вам виклик на гру Candy Crush Jelly Saga! Незалежно від того, які ваші улюблені рухи, краще сподівайтеся, що вони достатньо желеподібні, щоб протистояти могутній желейній королеві. Нестримно поширювана гра! Нова Candy Crush Jelly Saga наповнена чудовими ігровими режимами, функціями та битвами з босами за участю Желейної Королеви! Граючи за Дженні, демонструйте свої рухи Jellylicious і по черзі міняйте цукерки проти желейної королеви, що похитується. Кожен солодкий рух розповсюджує більше желе, і той, хто розповсюджується більше, виграє рівень! У Цукерковому Королівстві також є чудові нові цукерки, чудовий новий бустер і мрійливий світ верхівок дерев! Королівський чемпіонат — це новий режим VS у Candy Crush Jelly Saga. Гравці змагатимуться 1:1 у швидких ігрових раундах у реальному часі! Виграйте великий набір нагород, завершивши серію перемог поспіль і фінішувавши у верхній половині таблиці лідерів. Чим вища посада, тим більша винагорода! У вас є те, що потрібно? Візьміть участь у цій захоплюючій сазі поодинці або пограйте з друзями, щоб побачити, хто набере найвищий бал!

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