Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Blossom Blast Saga» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Від виробників Candy Crush Saga та Farm Heroes Saga виходить Blossom Blast Saga, безкоштовна для завантаження компонувальна гра! Поєднуйте та з’єднуйте свій шлях через безліч садів, заповнених квітами, щоб з барвистих бутонів розпустилися чудові квіти, перш ніж у вас закінчаться ходи! З’єднайте 3 або більше квітів одного типу, щоб вони виросли, і спостерігайте, як ви запускаєте захоплюючу ланцюгову реакцію розквітання квітів! Перегляньте величезний вибір ігор-головоломок, але стережіться бур’янів!

Вебсайт: king.com

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