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Blossom Blast Saga

Blossom Blast Saga

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Вебсайт: king.com

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Від виробників Candy Crush Saga та Farm Heroes Saga виходить Blossom Blast Saga, безкоштовна для завантаження компонувальна гра! Поєднуйте та з’єднуйте свій шлях через безліч садів, заповнених квітами, щоб з барвистих бутонів розпустилися чудові квіти, перш ніж у вас закінчаться ходи! З’єднайте 3 або більше квітів одного типу, щоб вони виросли, і спостерігайте, як ви запускаєте захоплюючу ланцюгову реакцію розквітання квітів! Перегляньте величезний вибір ігор-головоломок, але стережіться бур’янів!

Вебсайт: king.com

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