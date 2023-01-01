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Badminton Stars

Badminton Stars

poki.com

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Візьміть ракетку в руки та вирушайте на корт для захоплюючої гри в бадмінтон! Розгроміть кожного суперника, щоб домінувати в турнірі, а потім підкорити світ. Удар по волану в потрібний момент є ключем до успіху в цій веселій і яскравій пригоді з бадмінтону. Елементи керування: Космос - Хіт

Вебсайт: poki.com

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