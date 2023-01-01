Вибухайте всі різнокольорові цеглинки в Sparkanoid! Ця міжгалактична гра-арканоїд вимагає від вас вибити кожну фігуру якомога швидше. Рухайте веслом вперед і назад, щоб відбивати м’яч і ловити бонуси. Уповільніть час, щоб зробити все ще простіше!

Вебсайт: poki.com

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