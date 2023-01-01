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Doodle Jump

Doodle Jump

poki.com

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Подорожуйте з мультиплікаційним героєм якомога вище! Ця гра зі стрибками вгору перевірить вашу швидкість реакції та навички підстрибування. Вам доведеться стрибати з платформи на платформу, збираючи бонуси. Використовуйте реактивний ранець, щоб вибухнути вгору зі швидкістю світла!

Вебсайт: poki.com

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