Подорожуйте з мультиплікаційним героєм якомога вище! Ця гра зі стрибками вгору перевірить вашу швидкість реакції та навички підстрибування. Вам доведеться стрибати з платформи на платформу, збираючи бонуси. Використовуйте реактивний ранець, щоб вибухнути вгору зі швидкістю світла!

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Doodle Jump». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.