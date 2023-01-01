WebCatalog
Connect FRVR

Connect FRVR

connect.frvr.com

Грати онлайн

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Connect FRVR» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Ваші стратегічні навички винагороджуються посиленнями та додатковими очками, коли ви навчитеся з’єднувати точки.

Вебсайт: connect.frvr.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Connect FRVR». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Bubble Shooter FRVR

Bubble Shooter FRVR

bubbleshooter.frvr.com

Lines FRVR

Lines FRVR

lines.frvr.com

Amazing Bubble Connect

Amazing Bubble Connect

poki.com

Hex FRVR

Hex FRVR

poki.com

My Dolphin Show 7

My Dolphin Show 7

poki.com

Crazy Pig Simulator

Crazy Pig Simulator

poki.com

Doodle Jump

Doodle Jump

poki.com

Line Up: Dots!

Line Up: Dots!

poki.com

Angry Zombie

Angry Zombie

poki.com

Slash FRVR

Slash FRVR

slash.frvr.com

Zombie Outbreak Arena

Zombie Outbreak Arena

poki.com

Power Badminton

Power Badminton

poki.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності