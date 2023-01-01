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Parkour Jump

Parkour Jump

poki.com

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Parkour Jump — це найкраща гра про паркур, розроблена Gametornado, автором популярної гри Short Life! У грі Parkour Jump ви будете стрибати з рівня на рівень, виконуючи дедалі складніші стрибки, перевороти та трюки, ухиляючись від кривавих перешкод навколо вас. Грайте в гру Parkour Jump на Poki безкоштовно у своєму браузері та гарно проведіть час! Шанувальники ігор паркур чудово проведуть час, виконуючи завдання кожного рівня, що може заробити гроші, які можна витратити на покращення, навички тощо. Розблокуйте нових персонажів паркуру та налаштування, щоб продемонструвати свої унікальні навички гри в переворот!

Вебсайт: poki.com

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