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Best Fiends

Best Fiends

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Вебсайт: apps.facebook.com

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Пройдіть понад 7000 рівнів веселощів із новими пригодами на кожному кроці! Вирішуйте складні головоломки, щоб просуватися все ближче до гори Бум і відкривати таємниці, які ховаються в ній. Насолоджуйтесь іграми «поєднай 3», як ніколи раніше: малюйте лінії над відповідними предметами, щоб створювати величезні комбо та розблоковувати безліч цікавих нагород! Зберіть більше 50 милих персонажів, кожен зі своїми особливими здібностями! Розвивайте своїх персонажів у міру проходження кожного завдання. Створіть команду чарівних створінь і прокладайте свій шлях через веселі головоломки, відкриваючи для себе чарівний світ Minutia! Дивовижні сюжетні лінії та веселі пригоди чекають на вас у чудовій оригінальній грі BEST FIENDS!

Вебсайт: apps.facebook.com

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