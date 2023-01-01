Пройдіть понад 7000 рівнів веселощів із новими пригодами на кожному кроці! Вирішуйте складні головоломки, щоб просуватися все ближче до гори Бум і відкривати таємниці, які ховаються в ній. Насолоджуйтесь іграми «поєднай 3», як ніколи раніше: малюйте лінії над відповідними предметами, щоб створювати величезні комбо та розблоковувати безліч цікавих нагород! Зберіть більше 50 милих персонажів, кожен зі своїми особливими здібностями! Розвивайте своїх персонажів у міру проходження кожного завдання. Створіть команду чарівних створінь і прокладайте свій шлях через веселі головоломки, відкриваючи для себе чарівний світ Minutia! Дивовижні сюжетні лінії та веселі пригоди чекають на вас у чудовій оригінальній грі BEST FIENDS!

Вебсайт: apps.facebook.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Best Fiends». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.