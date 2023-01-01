La Petite Avril — мила гра на платформі, створена, щоб допомогти маленькій дівчинці підготуватися до життя! Кожен рівень представляє різний період у житті Авріл, і вам доручено допомогти їй подолати всі випробування та труднощі, з якими їй доведеться зіткнутися. Допоможіть їй втекти від страшних істот, пролетіти всілякі перешкоди та отримати допомогу друзів на цьому шляху! Чи можете ви допомогти Авріл подолати всі труднощі?

Вебсайт: poki.com

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