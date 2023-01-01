Перетворіться на міфічних істот у Cut the Rope: Magic! Ом Ном готовий пролетіти через магічні головоломки та перемогти злого чарівника. У цьому продовженні гри для мислення ви можете котитися, підстрибувати, плавати та парити. Відкусіть кожну цукерку, щоб виграти!

Вебсайт: poki.com

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