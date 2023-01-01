Idle Pet Business - це проста гра, в якій ви можете стати мільйонером, створивши власний зоомагазин! Починаючи з милого хом’яка, ви можете відкривати різноманітних домашніх тварин, виховувати їх за монети та покращувати їхні здібності. Не пропустіть можливість збільшити свій зоомагазин через соціальні мережі, щоб максимізувати свої прибутки! Готові побудувати свою імперію домашніх тварин? Нехай пуста пригода почнеться!

Вебсайт: poki.com

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