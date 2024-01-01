Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Real Estate Rush» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Real Estate Rush — це проста гра, у якій вам судилося стати найкращим магнатом нерухомості! Скористайтеся можливістю купити дешево та продати дорого, орієнтуючись на коливається ринку житла. Розвивайте свою імперію, реінвестуючи свої прибутки, і подорожуйте по світу, щоб купити всі пам’ятники. Стратегічно підвищуйте свою статистику, щоб отримати конкурентну перевагу. Наскільки великою стане ваша імперія нерухомості?

Вебсайт: poki.com

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