Real Estate Rush

Real Estate Rush

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Вебсайт: poki.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Real Estate Rush — це проста гра, у якій вам судилося стати найкращим магнатом нерухомості! Скористайтеся можливістю купити дешево та продати дорого, орієнтуючись на коливається ринку житла. Розвивайте свою імперію, реінвестуючи свої прибутки, і подорожуйте по світу, щоб купити всі пам’ятники. Стратегічно підвищуйте свою статистику, щоб отримати конкурентну перевагу. Наскільки великою стане ваша імперія нерухомості?

Вебсайт: poki.com

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