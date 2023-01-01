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Idle Zoo Safari Rescue

Idle Zoo Safari Rescue

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Вебсайт: poki.com

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Idle Zoo Safari Rescue — це проста гра, у якій ви можете керувати власним зоопарком, наповненим захоплюючими тваринами сафарі! Почніть зі слона, і ви отримаєте доступ до різноманітних тварин, включаючи папуг, вовків, ведмедів та інших неймовірних сюрпризів із таємничих африканських сафарі. Підвищуйте здібності ваших тварин і тримайте їх ситними. Чим більше ви інвестуєте, тим більше заробляєте! Знаєш, що найкраще? Ви навіть можете відпустити своїх тварин, щоб отримати більше зелених здібностей, дозволяючи розблокувати ще більше покращень! Чи готові ви поринути в дикий світ сафарі?

Вебсайт: poki.com

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