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Idle Farming Business

Idle Farming Business

poki.com

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Idle Farming Business — це проста гра, у якій ви берете під контроль милу ділянку землі, щоб побудувати власну ферму! У вас є безліч різних овочів, які ви можете виростити та розширити свій бізнес! Від простих картоплі та моркви до цікавіших редиски та буряка. Ви навіть отримаєте власну полуницю! Як тільки ви почнете трохи насичуватися на фермі, ви зможете зібрати весь урожай, щоб отримати бонусний множник і отримати ще більше грошей з наступної партії!

Вебсайт: poki.com

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