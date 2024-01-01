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Farm and Mine

Farm and Mine

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Вебсайт: poki.com

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Farm and Mine is a simulation game that allows you to build and manage your very own farming and mining empire. Begin with a single plot of land and grow crops to feed your villagers, gradually expanding your population and unlocking all kinds of opportunities. The increasing population can bring you new workforces to help you with various tasks like planting, cow husbandry, pumping, house construction, fishing, and more! With unlimited possibilities and the richest resources at your disposal, how big can you grow your thriving town?

Вебсайт: poki.com

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