Galactic Empire — це гра з поступовим злиттям, у якій ви повинні придбати міжгалактичні шахтарські кораблі, які зароблятимуть вам гроші, а ваші винищувачі будуть тримати ворогів подалі! Об’єднайтеся, щоб захистити свій флот, поки вони видобувають астероїди, стежачи за своїми оновленнями та кораблями, щоб вони були найсильнішими! Не забудьте через деякий час продати свій автопарк, щоб заробити ще більше з кращими множниками, щоб ви дійсно могли подорожувати до нескінченності та далі! У вас є те, що потрібно, щоб очолити флот? Використовуйте мишу, щоб натиснути на оновлення, щоб стати сильнішим! Галактичну імперію створив Джефф Рамос. Це їхня перша гра на Poki! Ви можете грати в Galactic Empire безкоштовно на PokiGalactic Empire можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети

Вебсайт: poki.com

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