Wild Bullets — це аркадна гра-екшен, у якій ви — міський шериф, якому доручено вистежити та перемогти чотирьох демонів-босів та їхніх прихильників, перш ніж усе людство буде поневолено. Врятуйте своє прекрасне західне місто від бандитської банди демонів, які перетворюють його жителів на керованих розумом маріонеток! Знаходьте та грабуйте скрині в пошуках нових потужних типів боєприпасів. Потім збирайте монети, щоб відкривати нових персонажів, або витрачайте їх на покращення. Вибирайте Wild Cards, які надають додаткові здібності, перемагайте кількох ворогів і ланцюгові комбо, щоб відкрити портал до Країни демонів! Це пригода зі стрільбою, яку ви не хочете пропустити! Переміщення – клавіші WASD Стрільба – KPunch – LWild Bullets створено BUN GUN. Перегляньте інші їхні ігри на Poki: Hoppenhelm і Dodge Blast

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