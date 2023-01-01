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BuildRoyale.io

BuildRoyale.io

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Вебсайт: buildroyale.io

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Гра №1 IO Battle Royale. Будуйте, ламайте та ліквідуйте! Build Royale.io — це двовимірна гра IO-шутер, де ви повинні будувати та грабувати, щоб покращити свою зброю, щоб перемогти всіх своїх ворогів. Будуйте, руйнуйте та знищуйте супротивників, щоб покращити свою здобич. Ви залишитеся останнім?

Вебсайт: buildroyale.io

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