A Small World Cup

Малий Чемпіонат Світу – це весела футбольна гра для двох гравців. Ваша команда складається лише з ганчіркової ляльки, якою вам потрібно вдарити по м’ячу, щоб забити гол. Малий чемпіонат світу був створений Rujo Games. У цій грі популярна назва «Понівечити ляльку» зустрічається з футболом, що дозволяє виникати веселі ситуації. Виберіть грати в тренувальному режимі або грати за чемпіонат світу. Виберіть складність, виберіть команду та пройдіть турнір. Обов’язково перевірте режим Golden Goal. У цьому режимі достатньо забити 1 гол, щоб виграти та продовжити проходження етапів турніру. Але будьте обережні, вашому супернику теж потрібен лише 1 гол. Вдарте свого персонажа по м'ячу та забийте свій шлях до фіналу. Чи можете ви виграти Малий чемпіонат світу Виберіть гравця - Клацніть лівою кнопкою миші Перетягніть гравця - Курсор Малий чемпіонат світу створив Rujo Games, який є творцем із Мілана, Італія.

Вебсайт: poki.com

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