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Heads Arena: Euro Soccer

Heads Arena: Euro Soccer

poki.com

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Змагайтеся з великоголовими чемпіонами з футболу! У цій спортивній грі можна грати в матчах і турнірах 1 на 1 і 2 проти 2. Є дюжина європейських команд, де є два зіркових гравця. У режимі вечірки ви можете приєднатися до друга або грати один проти одного. Спробуйте перевершити кожну команду в Heads Arena: Euro Soccer! Грайте в ігровий режим «Will Grigg Mode» і чуйте, як футбольні вболівальники співають вірусну пісню «Will Grigg's on fire» кожного разу, коли ви забиваєте за Вілла Грігга проти Бастіана Швайнштайгера в матчі між Північною Ірландією та Німеччиною!

Вебсайт: poki.com

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