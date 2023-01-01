Зіграйте в гру «Let Will Grigg's Play!» і скористайтеся нагодою зіграти з Віллом Гріггом проти суперзірки Уельсу Гарета Бейла та почути, як футбольні вболівальники співають вірусну пісню «Вілл Гріг у вогні» кожного разу, коли ви забиваєте за Вілла Грігга. Якщо ми заб’ємо 100 000 віртуальні «голи Ґрігга», ми можемо привернути увагу головного тренера збірної Північної Ірландії Майкла О'Ніла та переконати його нарешті дозволити Віллу Гріггу грати на ЄВРО-2016!

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Let Will Grigg Play». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.