Забивайте тисячі очок у Crazy Freekick! Ця футбольна гра дозволяє грати з командами з Аргентини, Німеччини, Італії, Бразилії, Англії та Франції. Є два вимірювачі прицілювання, які визначають, заб’єте ви чи промахнетеся. Продовжуйте працювати, щоб отримати ще більше бонусів!

Вебсайт: poki.com

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