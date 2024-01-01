Stick Veterans

Stick Veterans

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Вебсайт: poki.com

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Stick Veterans — це онлайн-екшн-шутер, у якому ви граєте у стрімкі смертельні матчі за фігурки. Насолоджуйтеся екшенами в реальному часі, коли ви стріляєте та розбиваєте реальних гравців у хаотичних битвах у величезній колекції 3D та 2D карт, створених чудовою ігровою спільнотою. Досліджуйте такі захоплюючі ігрові режими, як Free-for-all, Team Deathmatch і Capture the Flag. Грайте в 2D або 3D, створюйте власні карти, досліджуйте настроювані правила гри, тренуйтеся з ботами та відкривайте багато інших сюрпризів у цьому захоплюючому 3D-шутері! У вас достатньо досвіду, щоб стати останнім ветераном Stick Veteran? Переміщення - WASD або клавіші зі стрілками Стрільба - Клацання лівою кнопкою миші Зміна зброї - Цифрові клавіші або коліщатко миші Змінити POV - Клацання правою кнопкою миші Respawn - Клацання лівою кнопкою миші або клавіша пробілу Кидок гранати - FПауза - ESCScoreboard - TABStick Veterans є створений Junkbytes. Це їхня перша гра на Poki!

Вебсайт: poki.com

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