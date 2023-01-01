Squish Run — це аркадний платформер, у якому ви дозволяєте своїм потужним кулакам розбивати перешкоди на своєму шляху та уникати машини для хлюпання, що насувається. Ваше завдання — розтрощити все на своєму шляху, чи то монстра, чи цегляну стіну, щоб уникнути жахливої ​​хлюпаючої долі. Грайте поодинці або спільно з друзями, щоб відчути цей стрімкий темп. Збирайте монети і витрачайте їх на розблокування нових крутих і яскравих персонажів. Чи можете ви закінчити кожен рівень у Squish Run? Переміщення – клавіші зі стрілками вліво/вправо. Стрибок – клавіша зі стрілками вгору. Удар – M або пробіл. Squish Run створив Бред Ерккіла. Грайте в інші казуальні та розважальні ігри-головоломки на Poki: Space Thing, Squish Machine, Castle Pals і Flipchamps Dual Strike. Ви можете грати в Squish Run безкоштовно на Poki. У Squish Run можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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