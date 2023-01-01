Drive Mad — це автомобільна гра, де ви їдете по трасі, заповненій перешкодами. Ваша мета - дійти до фінішу в цілості. Ви повинні збалансувати швидкість, щоб ваша машина не перекинулася. Це складніше, ніж здається, оскільки вас чекає багато захоплюючих і творчих трюків і перешкод. Чи маєте ви все необхідне, щоб завершити кожен рівень у Drive Mad? Рух вперед – W, ​​D, X, стрілка вгору, стрілка вправо, клацання миші Рух назад – S, A, Z, стрілка вниз, стрілка ліворуч Drive Mad створено Мартіном Магні . Грайте в інші аркадні ігри на Poki: Speed ​​KingВи можете грати в Drive Mad безкоштовно на Poki. У Drive Mad можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

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