Speed ​​King — унікальна аркадна гра з елементами платформи та головоломки. Як швидкий член королівської родини, ви по праву маєте право знищити все, що існує у вашому королівстві. Скористайтеся цим правом, швидко розтрощивши кожен ящик, який побачите. Ви можете провести пальцем у будь-якому напрямку, щоб швидко мчати. Продовжуйте гортати по рівню, уникаючи ворогів і перешкод, і звертайте увагу на межі рівня, щоб рухатися в правильному напрямку. Легко, правда? Ну, один спосіб дізнатися. Стрибайте в грі, пройдіть кожен рівень і поверніться на свій трон як Король швидкості! Використовуйте WASD або клавіші зі стрілками, щоб рухатися вперед, назад або з боку в бік! На мобільному пристрої просто проведіть пальцем у потрібному напрямку! Короля швидкості створив Мартін Магні (Fancade). Зіграйте в їх складну платформну головоломку на Poki: Drive Mad! Ви можете грати в Speed ​​King безкоштовно на Poki. У Speed ​​King можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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