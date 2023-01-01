Recoil — це платформа/екшн від Мартіна Магні. Ви граєте за маленького персонажа і, використовуючи різну зброю, вам потрібно буде вбити неприємні рожеві віруси! Ви не можете пересуватися, єдиний спосіб рухатися — це використовувати віддачу зброї, щоб рухатися! Слідкуйте за шипами, вони миттєво вас усунуть! Взаємодійте з багатьма різними механіками та прокладайте свій шлях через кожен рівень! Клацніть мишкою, щоб вистрілити. Recoil створив Мартін Магні. Грайте в інші ігри на Poki: Drive Mad and Speed ​​King !Ви можете грати в Recoil безкоштовно на Poki.Ви можете грати в Recoil на мобільному телефоні та комп’ютері безкоштовно на Poki.

Вебсайт: poki.com

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