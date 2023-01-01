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Breakoid

Breakoid

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Вебсайт: poki.com

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Breakoid — це новий погляд на класичний жанр розбивачів блоків/арканоїдів із чудовою графікою, візуальними ефектами та звуком! Спробуйте свої сили в звичайному режимі та подивіться, скільки рівнів ви можете пройти, або випробувайте нескінченний режим і використовуйте спеціальні здібності, щоб пробитися до вершини! Якщо ви занадто хороші для оригінальних рівнів, спробуйте редактор рівнів і створіть свою неперевершену феєрію, що розбиває блоки! Використовуйте мишу, щоб рухати весло з боку в бік, щоб вдарити по м'ячу. На мобільному телефоні натисніть на весло, а потім проведіть пальцем по екрану, щоб пересуватися! Breakoid створено Supernice.Games. Це їхня перша гра на Poki!

Вебсайт: poki.com

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