Breakoid — це новий погляд на класичний жанр розбивачів блоків/арканоїдів із чудовою графікою, візуальними ефектами та звуком! Спробуйте свої сили в звичайному режимі та подивіться, скільки рівнів ви можете пройти, або випробувайте нескінченний режим і використовуйте спеціальні здібності, щоб пробитися до вершини! Якщо ви занадто хороші для оригінальних рівнів, спробуйте редактор рівнів і створіть свою неперевершену феєрію, що розбиває блоки! Використовуйте мишу, щоб рухати весло з боку в бік, щоб вдарити по м'ячу. На мобільному телефоні натисніть на весло, а потім проведіть пальцем по екрану, щоб пересуватися! Breakoid створено Supernice.Games. Це їхня перша гра на Poki!

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Breakoid». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.