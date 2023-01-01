Monster Tracks — це гра на спритність, у якій вам доведеться проїжджати підступними стежками за допомогою повітряних рухів. Ось чому ви повинні бути обережними, натискаючи педаль, оскільки будь-який неправильно інтенсивний маневр може вигнути вантажівку назад, що призведе до того, що вас перекине догори дном. Уважно вивчіть шлях і злегка нахиліться назад, оскільки більшість перешкод буде штовхати вас вперед. Відрегулюйте свою швидкість відповідно до вимог поточного рівня, і ви швидко впораєтеся з цим завданням! Слідкуйте за такими перешкодами, як мости, галька, колоди дерев, вітряки, пандуси та, звичайно, водойма, через яку ви програєте гру, якщо в неї впадете. Ви отримаєте можливість скористатися магазином і покращити потужність, зчеплення та вагу свого транспортного засобу, щоб ви могли з легкістю впоратися з майбутніми викликами. Не забудьте поділитися Monster Tracks зі своїми друзями та порівняйте свої найкращі результати! Рух вперед – W, ​​D, X, стрілка вгору, стрілка вправо, клацання миші Рух назад – S, A, Z, стрілка вниз, стрілка ліворуч Створено Tracks монстрів Мартін Магні. Грайте в інші їхні аркадні ігри на Poki: Drive Mad, Recoil і Speed ​​King. Ви можете грати в Monster Tracks безкоштовно на Poki. У Monster Tracks можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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