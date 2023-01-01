Noob Hook — це гра на навички, заснована на фізиці, із блоковою естетикою. Ваше завдання — дійти до фінішу цілим, не натикаючись на перешкоди та не потрапляючи в пастки. Перетягніть і відпустіть курсор або палець, щоб вистрілити з гак і кинутися вперед. Розмахніться з блоку, на якому ви висите, і киньте гачок у наступний блок. Змийте та повторюйте, доки не побачите місце призначення в клітинку. Спробуйте зібрати якомога більше монет, щоб розблокувати нові та круті скіни для свого персонажа. Не забудьте поділитися цим із друзями, щоб ви могли дізнатися, хто швидше закінчить гру та стане чемпіоном! Перетягніть і відпустіть курсор або палець, щоб відправити персонажа в політ вперед. Досягніть фінішу, не натикаючись на перешкоди, щоб успішно пройти рівень. Noob Hook створив Vanorium. Грайте в інші їхні ігри-головоломки на Poki: Noob Archer і Noob Drive. Ви можете грати в Noob Hook безкоштовно на Poki. У Noob Hook можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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