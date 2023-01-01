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Cat's Party

Cat's Party

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Вебсайт: poki.com

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Cat's Party — це гра на навички, заснована на фізиці, у якій ви один кіт у темному місті, який намагається пробратися до безпеки інших котячих товаришів. На даху влаштовується котяча вечірка, і ваше завдання — дістатися до неї. Перетягніть і відпустіть курсор або палець, щоб кіт злетів угору. Тримайтеся за підвіконня, платформи, труби та взагалі все, за що можете вчепитися, — і стрибайте вище! Будьте обережні, оскільки шлях до вершини — це не легка прогулянка: ви зіткнетеся з рухомими перешкодами, зникаючими платформами та недружніми людьми, які штовхнуть вас зі свого балкона. Обов’язково збирайте розкидані шматочки їжі, щоб купити своєму коту круті шкури! Поділіться Cat's Party зі своїми друзями та продовжуйте вечірку! Перетягніть і відпустіть курсор або палець, щоб кіт злетів угору. Досягніть вечірки на терасі на вершині, не впавши. Котячу вечірку створила Sakkat Studio. На Poki є багато інших ігор для мислення та управління: It's Story Time!, Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! і Descent. У Cat's Party можна грати безкоштовно на Poki. У Cat's Party можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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