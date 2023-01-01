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Super Falling Fred

Super Falling Fred

poki.com

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Super Falling Fred — це безкоштовна онлайнова веб-гра та остання версія «Серії Фреда», створеної Dedalord. Ви граєте в цю гру, намагаючись впасти до тих пір, поки можете, намагаючись уникнути ударів об'єктами, які трапляються на вашому шляху. Ухиляючись від перешкод за допомогою клавіатури, ви з часом отримуєте очки. Так само, як і в Running Fred, існує нескінченна кількість винагород, які можна отримати, чим далі ви падаєте. Як грати? Ви можете переміщати свого персонажа за допомогою клавіш зі стрілками на клавіатурі, щоб уникнути перешкод. Особливо уникайте ударів по черепу свого персонажа. Збираючи монети під час падіння, ви можете придбати спеціальні посилення або активувати нових персонажів. Які персонажі доступні?- Фред- Огама Б. Драбина- Хавард Спаркс- Зомбі Фред- Джеймі Прінс- Мартін Кастор- Епатажний Б.- Краш Т. Dummy- M. Gandalfi- Mental Dude- Emotika DivaЧи є якісь чіт-коди? Нам не відомі жодні чіт-коди. Якщо ви знаєте чіт-код, надішліть нам повідомлення, щоб ми поділилися тут. Хто створив Super Falling Fred? Dedalord є творцем Super Falling Fred, який є частиною більшої серії Fred. Вони також створили Running Fred і Skiing Fred! Творці живуть в Аргентині, Південна Америка.

Вебсайт: poki.com

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