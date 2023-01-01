Прокладайте свій шлях через печери та тунелі в Super Speeder! Кожна гра Super Speeder занурює вас у вируючий калейдоскоп небезпек і 3D-тунелів. Грайте в Super Speeder, щоб уникати бар'єрів, використовуючи лише кмітливість і клавіатуру! Super Speeder онлайн — це неперевершена 3D-гра для одного гравця. Хочете перевірити свою швидкість реакції? Грайте в Super Speeder онлайн зараз і доведіть свої навички до межі! Є лише один спосіб показати тим бар’єрам, хто головний, тож зіграйте в Super Speeder на Poki, щоб продемонструвати цю надгостру реакцію! Елементи керування: клавіші зі стрілками – переміщення вгору, вниз, ліворуч і праворуч Пробіл – призупинення/перезапуск. Поради та підказки: – Спробуйте передбачити небезпеки та підготуватися до них завчасно. - Деякі бар'єри будуть рухатися, тому переконайтеся, що ви попереду їхнього місця. - Super-Speeder виглядає швидко, але у вас буде достатньо часу, щоб ухилитися від кожної перешкоди. Про творця: Super Speeder створено британською студією Deer Cat Games, яка також створила Wave Rider і Tunnel Rush.

Вебсайт: poki.com

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