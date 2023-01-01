У вас є все необхідне для навігації в морських глибинах? Похитуйте та пропливайте печери, корали тощо, щоб дійти до кінця та перейти на наступний рівень. Переконайтеся, що ви не торкнулися дна (або верху), що закінчить вашу підводну пригоду. Елементи керування: Пробіл - переміщення вгору та вниз Про творця: Wave Rider створено британською компанією Deer Cat Games. Вони також є авторами Tunnel Rush і Super-Speeder.

Вебсайт: poki.com

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