WebCatalog
Desert Worms

Desert Worms

poki.com

Грати онлайн

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Desert Worms» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Зберіть дані! Втечі від черв'яків! Як остання людина, що залишилася на цій безлюдній планеті, ви відповідаєте за збір і збереження останніх дослідницьких даних, що залишилися після евакуації людей. Але пильнуйте! Гігантські, агресивні хробаки готові дістати вас. Мчайтеся курною місцевістю та уникайте слизьких звірів, щоб переконатися, що ваші дані в безпеці! Елементи керування: Клавіші зі стрілками вліво/вправо - керувати Стрілка вгору - активувати посилення, якщо заряджено Стрілка вниз - активувати приманку, якщо вона заряджена Пробіл - розрив

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Desert Worms». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Thunderdogs.io

Thunderdogs.io

poki.com

Parking Fury 3D: Bounty Hunter

Parking Fury 3D: Bounty Hunter

poki.com

Dungeon Quest

Dungeon Quest

poki.com

ZOOM-BE

ZOOM-BE

poki.com

Tanko.io

Tanko.io

poki.com

Spin Escape

Spin Escape

poki.com

Cartoon Mini Racing

Cartoon Mini Racing

poki.com

SuperBrawl

SuperBrawl

poki.com

ZOOM-BE 3

ZOOM-BE 3

poki.com

Super Planet Fun Time

Super Planet Fun Time

poki.com

Super MX - Last Season

Super MX - Last Season

poki.com

RoyaleBall.io

RoyaleBall.io

poki.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності