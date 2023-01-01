Desert Worms

Зберіть дані! Втечі від черв'яків! Як остання людина, що залишилася на цій безлюдній планеті, ви відповідаєте за збір і збереження останніх дослідницьких даних, що залишилися після евакуації людей. Але пильнуйте! Гігантські, агресивні хробаки готові дістати вас. Мчайтеся курною місцевістю та уникайте слизьких звірів, щоб переконатися, що ваші дані в безпеці! Елементи керування: Клавіші зі стрілками вліво/вправо - керувати Стрілка вгору - активувати посилення, якщо заряджено Стрілка вниз - активувати приманку, якщо вона заряджена Пробіл - розрив

Вебсайт: poki.com

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