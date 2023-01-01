Running Fred — це бойовик із кількома ігровими режимами, створений Dedalord. Чи можете ви взяти під контроль нашого божевільного героя Фреда, який біжить, рятуючи своє життя? Running Fred дає вам можливість контролювати Фреда, коли він пробирається крізь замки тощо. Але будьте обережні! На кожному кроці існує небезпека, яка чекає, щоб розчавити Фреда до його кривавого ядра. Зіграйте в Running Fred на Poki та відчуйте кілька режимів гри: пригода, виклик і нескінченне виживання! Елементи керування: Клавіші зі стрілками - перемістіть Фреда Про творця: Running Fred створено аргентинською студією Dedalord. Вони є творцями серії Fred, зокрема Falling Fred, Skiing Fred, Clicker Fred тощо. Технологія: Dedalord оновив класичні ігри Running Fred до збірки HTML5, у яку тепер ви можете грати онлайн на Poki безкоштовно!

Вебсайт: poki.com

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