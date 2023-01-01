Udder — нескінченна бігова гра на тему корів, створена Esthetician Labs. Приготуйтеся до мооооооове в Udder на Poki! Подивіться, як далеко ваша корова може пробігти, не впавши. Це божевілля вим'я - тримати рівновагу, поки корова біжить все швидше і швидше. Грайте в Udder у своєму браузері та досягайте нового рекорду. Чим далі ви йдете, тим більшим буде ваш бонус у Udder on Poki. Елементи керування: Будь-яка клавіша - Run Про творця: Udder створено компанією Esthetician Labs, що базується в США. Вони також є творцями Crazy Platez.

Вебсайт: poki.com

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