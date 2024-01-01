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Golfinity

Golfinity

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Вебсайт: poki.com

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Golfinity — це аркадна гра в міні-гольф, у якій ви проходите крізь перешкоди кожного рівня, щоб дістатися до прапорця в лунці. Ви прицілюєтеся та оцінюєте силу удару, перетягуючи мишу. Щоб виграти, вам потрібно точно визначити кути відскоку та силу, яку ви вкладаєте в м’яч. Існує також нескінченний режим із кількома складнощами на вибір, якщо ви віддаєте перевагу бити по м’ячу якомога довше! Будьте обережні з марними ударами в нескінченному режимі, оскільки ви втратите очки здоров’я, якщо промахнетеся. Чи готові ви вдарити по одному? Golfinity створено MHP Indie Labs. Це їхня перша гра на Poki! Ви можете грати в Golfinity безкоштовно на Poki. У Golfinity можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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