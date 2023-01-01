Захистіть свою країну у військових війнах! Ця тривимірна багатокористувацька гра містить битви Delta проти Recon. Ви можете змагатися в поєдинках «Захоплення прапора», «Безкоштовно для всіх», «Контрольні точки» та «Командний смертельний бій». Візьміть участь у гарячих перестрілках у пустельному селі та морозному місті!

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Military Wars Warfare». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.