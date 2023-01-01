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Tribal Wars — це популярна класична мобільна та браузерна гра, у яку грають мільйони гравців і історія якої налічує понад 10 років. Приєднуйтесь зараз, щоб керувати власним селом!

Вебсайт: tribalwars.net

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