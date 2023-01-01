Вбивайте тупих зомбі в WorldZ! Ця жахлива гра-стрілялка відправляє вас у Країну зомбі. Ваша місія - залишитися живим серед нежиті. Поліцейський з’являється зі зброєю та боєприпасами, тоді як фермер отримує лише один інструмент. Змагайтеся один до одного в режимі Deathmatch!

Вебсайт: poki.com

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