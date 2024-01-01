Battle Dudes

Battledudes.io — це справжній багатокористувацький двовимірний шутер із повністю руйнівною картою, де ви боретеся з іншими командами та гравцями за перемогу! У грі є кілька різних карт і кілька ігрових режимів, з яких ви можете вибрати, з багатьма комбінаціями карт і ігрових режимів. Щоб допомогти вам у боротьбі з ворогами у вашому арсеналі, у вас є понад 20 видів зброї, які ви можете розблокувати, граючи в гру та отримуючи бали XP.

Вебсайт: battledudes.io

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