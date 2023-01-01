Monster Duo — це гра-головоломка, у якій ви з’єднуєте дві однакові плитки трьома або менше прямими лініями. Подібний до ігор Onet за концепцією, цей досвід маджонгу має чудовий графічний інтерфейс, круті ефекти, такі як блискітки, милі монстри, і, що найважливіше, нескінченну розвагу! Досліджуйте та оживляйте містичний ліс, очищаючи його етапи. Ці етапи складаються з різних труднощів і сюрпризів, таких як крихітні монстри, які насправді є магічними духами Святих Дерев! Відкрийте всіх міньйонів, щоб відродити містичний ліс! Усе, що вам потрібно зробити на рівні, це знайти дві однакові плитки та зіставити їх, якщо між ними нічого немає. Промийте та повторюйте, доки в грі більше не залишиться блоків. Вперед і врятуйте цей таємничий ліс! Парні блоки – торкніться одного блоку, щоб вибрати його, а потім торкніться іншого, щоб об’єднати їх. Monster Duo створено PotatoJam. Грайте в інші ігри на Poki: Numbers, Bring me Cakes, Onet Master, Onet Paradise і Solitaire Klondike 2.0. Ви можете грати в Monster Duo безкоштовно на Poki. У Monster Duo можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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